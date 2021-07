Euro 2020, "il resto sono solo chiacchiere". Sospetti sull'arbitro della finale? La bordata di Leonardo Bonucci

09 luglio 2021 a

"Pensiamo solo a giocare a calcio e a divertirci. Il resto sono solo chiacchiere. In campo ci sarà il miglior spettacolo per il calcio da parte dell'Italia, dell'Inghilterra e degli arbitri. Giocare in casa loro non ci spaventa". Leonardo Bonucci ha parlato a due giorni dalla finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra, prevista domenica 11 luglio. Ha sorvolato su una possibile benevolenza arbitrale in favore dell'Inghiterra, dopo la semifinale contro la Danimarca vinta con un rigore inesistente, e anche su un possibile interesse dell'Uefa affinché vinca la nazionale dei Tre Leoni.

"La possibile vittoria di domenica è importante per il movimento del calcio italiano, per ogni giocatore, per la Federazione, per tutto quello che andrebbe a portare la vittoria dopo anni difficili e in questo periodo. Sarebbe una grande iniezione di fiducia per gli italiani". I complimenti di Mourinho hanno fatto piacere, fanno pensare a quanto di buono hai fatto in carriera. Sono scritti, nessuno li tocca, ogni partita devi dimostrare di essere forti, squadra. L'Inghiltera ha una difesa super, l'ho già detto durante la fase di qualificazione. Ora si gioca la finale con noi, hanno subito poco. Dietro hanno Maguire e Stones che hanno fatto grandi United e City: servirà attenzione come difesa e molta astuzia per segnargli", ha precisato il vice-capitano degli azzurri.

Ha poi parlato dell'attaccante inglese Harry Kane: "Non lo scopro ora, è tra i migliori al mondo. In queste tre gare abbiamo avuto la fortuna di aver incontrato alcuni dei più importanti al mondo. E' uno stimolo per non concedere nulla alla fine della partita". E sui due nostri centravanti: Immobile e Belotti. "Devono stare sereni, le punte vengono criticate per i gol non fatti ma li metteremo in condizione di segnare. Sono certo che Ciro e il Gallo daranno tutto, per noi sono fondamentali, anche tatticamente e potranno essere anche decisivi", ha concluso.

