Euro 2020, "sull'aereo con il gruppo". Chi sbarca a Londra con l'Italia, la sorpresa più bella in vista della finale

10 luglio 2021 a

a

a

C’è anche Leonardo Spinazzola con gli azzurri. Il terzino che si è rotto il tendine contro il Belgio è salito con il pullman insieme ai compagni di nazionale e ha poi preso il volo con loro, direzione Londra. Dove l’Italia è sbarcata dopo due ore: il primo a scendere dall’aereo è stato il ct Roberto Mancini, acclamato insieme a tutta la squadra e lo staff da alcuni tifosi presenti in loco.

"Un fuoriclasse anche con la penna". Il segreto azzurro nel diario di Matteo Pessina: una grossa sorpresa

Un bel segnale la presenza di Spinazzola, che è stato grandissimo protagonista fino ai quarti di finale, vincendo per ben due volte il premio Uefa di migliore in campo. La speranza è che la sua vicinanza alla nazionale possa essere una sorta di talismano. Nel frattempo dal Corriere dello Sport è arrivata un’indiscrezione secondo cui domani l’Italia, prima del fischio d’inizio della finalissima di Euro 2020, tornerà a inginocchiarsi in segno di solidarietà con gli avversari che da inizio torneo hanno aderito al movimento Black Lives Matter.

Gli azzurri si erano inginocchiati solo a metà contro il Galles, mentre contro il Belgio lo avevano fatto tutti dopo aver deciso con una riunione di squadra di inginocchiarsi se anche l’altra squadra lo avrebbe fatto. Con la Spagna tutti sono rimasti in piedi, ma domani l’Italia si dovrebbe unire all’Inghilterra.

"Anche la mollica di un pane". Prego? Astinenza sessuale, il "raptus" della moglie di Leonardo Bonucci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.