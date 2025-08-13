Estonia, F-35 italiani della Nato intercettano jet russi: scramble nei cieli

Libero logo
mercoledì 13 agosto 2025
"Per la prima volta due F-35 italiani decollano in Estonia in risposta a velivoli russi nell'ambito della missione di pattugliamento aereo della Nato. La Task Force Air italiana, distaccamento del 32° Stormo presso la base aerea di Ämari, è in stato di allerta rapida 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a dimostrazione dell'impegno dell'Alleanza a salvaguardare lo spazio aereo della Nato ”. Lo ha fatto sapere il Comando aereo della Nato con un tweet su X.

Intanto il Ministero degli Esteri estone ha dichiarato persona non grata un impiegato diplomatico dell'ambasciata russa a Tallinn e gli ha intimato di lasciare il Paese europeo. "Il Ministero degli Esteri estone ha convocato l'Incaricato d'Affari ad interim della Federazione Russa per consegnargli una nota diplomatica che dichiara il Primo Segretario dell'Ambasciata russa persona non grata. Il diplomatico deve lasciare l'Estonia", si legge in una dichiarazione pubblicata sul sito web del Ministero degli Esteri. Secondo Tallinn "il diplomatico ha preso parte diretta al indebolimento dell'ordine costituzionale e del sistema giuridico dell'Estonia". 

"L'espulsione di un diplomatico russo da parte dell'Estonia non è la prima azione ostile. Saranno elaborate misure di ritorsione", ha poi affermato il ministero degli Esteri russo in una nota.

