Euro 2020, le pagelle azzurre: Chiellini-Bonucci leggendari, le mani di Donnarumma sulla Coppa

Lorenzo Pastuglia 12 luglio 2021

a

a

ITALIA (4-3-3)

Gianluigi Donnarumma 9 - Non può nulla sul gol di Shaw in avvio, poi è deciso sulla girata di Stones e tiene a galla l’Italia prima del pari di Bonucci. Poi para i tiri di Sancho e Saka, dopo l’errore pesante di Jorginho. È di netto il miglior portiere dell’Europeo, l’Italia ha il dopo-Buffon per tanti anni Il Psg si sfrega le mani, il Milan se le mangia per esserselo fatto sfuggire a zero…

Emerson Palmieri 6 - Non copre il cross di Trippier sull’azione dell’1-0 inglese. Si spinge molto in avanti e cerca l’assistenza al centro (12’ sts Alessandro Florenzi sv).

Giorgio Chiellini 7,5 - Con Giorgio al centro la difesa, non passa nessuno. Un colosso di 36 anni e non sentirli, e ne beneficia anche Bonucci in coppia. Quando dirà addio alla Nazione, ne sentiremo forte la mancanza.

Leonardo Bonucci 7,5 - Con l’Italia in difficoltà e una soluzione in avanti difficile da trovare, ci pensa il compagno di Chiellini nella Juventus a mettere dentro un gol che rianima una squadra in bambola per il gol a freddo di Shaw. Una rete sporca ma bella, che ha ridato speranze a una Nazione intera. Di freddezza anche il rigore. Stabilisce anche un record: a 34 anni e 71 giorni è il marcatore più vecchio in una finale degli Europei.

Giovanni di Lorenzo 5 - Brutto l’errore in marcatura su Shaw in avvio. Poi va in bambola completa e manca diversi stop. Con il pari dell’Italia, l’Inghilterra preme di meno sulla sua fascia e può respirare.

Niccolò Barella 6 - Tanto pressing e gran cuore come sempre, ma non riesce a incidere nelle ripartenze italiane nel primo tempo. Il suo è comunque un grande Europeo (9’ st Bryan Cristante 6,5 - Meno dinamismo di Barella, ma tanti muscoli per tenere botta alla coppia Phillips-Rice, poi tenta un paio di inserimenti. Sua la sponda per Verratti nell’azione che porta al gol Bonucci).

Jorginho 6 - Costretto a coprire moltissimo nei primi venti minuti, poi subisce una botta al ginocchio che lascia col fiato sorpreso tutta Italia. Rientra in campo dolorante ma getta il cuore oltre l’ostacolo, dirigendo con ordine il centrocampo italiano. Quell’errore al quinto rigore poteva costare molto caro…

Marco Verratti 6,5 - Cerca di dare un senso alla manovra azzurra. Suo il tocco di testa che finisce sul palo prima del gol di Bonucci, che risveglia un’Italia fino ad allora in difficoltà. Con il falso nueve davanti è più libero di impostare (6’ pts Manuel Locatelli 6 - Gioca tra le linee, dà il suo contributo come può).

Federico Chiesa 7,5 - È l’uomo per eccellenza di questo Europeo. Come poter dire il contrario? Dà tutto, esce dolorante per una botta alla caviglia tra gli applausi convinti dei pochi tifosi italiani a Wembley. Da ogni sua azione nasce un’occasione e Pickford deve superarsi nella ripresa. La Juve può sfregarsi le mani del suo talentino e difficilmente cederà alle lusinghe del Bayern Monaco. Propizia l’angolo dell’1-1 con il suo cross da sinistra, poi deve lasciare il campo. (41’ st Federico Bernardeschi 6,5 - Tenta di muoversi tra le linee, bravo Pickford a intervenire su di lui nel primo tempo supplementare. Buona punizione da fuori negli ultimi 15 minuti, ma il portiere inglese blocca in due tempi. Segna il rigore con una onesta conclusione centrale).

Ciro Immobile 5 - È solo, troppo solo, nella difesa bianca inglese. Maguire, Walker e Stones lo coprono senza troppe difficoltà. Neanche venendo incontro all’azione riesce a essere decisivo. Finale negativo per la Scarpa d’Oro biancoceleste. (9’ st Domenico Berardi 6 - Positivo l’ingresso in campo, non riesce a mettere in rete il 2-1 della probabile vittoria davanti a Pickford. Bene il rigore iniziale in rete, spiazzando il portiere rivale).

Lorenzo Insigne 5,5 - Deve rientrare molto a centrocampo per aiutare subito i suoi nella manovra. Ma le conclusioni non impensieriscono Pickford, specie la punizione a inizio ripresa da poco fuori area. Cerca di giocare su tutto il fronte d’attacco, ma non regge la sfida degli esterni di casa con Chiesa. (1’ pts Andrea Belotti 5,5 - Si sbatte come può, ma non è facile da solo in mezzo all’area e con le squadre lunghissime. Sbaglia dal dischetto, ma bravo Pickford).

INGHILTERRA (3-4-2-1)

Pickford 6,5; Walker 6 (20’ sts Sancho 5), Stones 6, Maguire 6,5; Trippier 6 (25’ st Saka 5), Rice 7 (29’ st Henderson 6; 20’ sts Rashford 5), Phillips 6,5, Shaw 7; Mount 5,5 (9’ pts Grealish 6,5), Sterling 6,5; Kane 6.

