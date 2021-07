Euro 2020, Leonardo Bonucci show in conferenza stampa: beve Coca cola e birra, lo sfregio a Cristiano Ronaldo

12 luglio 2021 a

a

a

Prima la Coca cola, poi la birra, poi ancora un sorso di Coca e ancora un po' di birra. Ecco uno scatenato e ironico Leonardo Bonucci durante la conferenza stampa al termine di Inghilterra-Italia, finita ai rigori, che ha consacrato gli Azzurri a campioni d'Europa. Il difensore, che ha segnato il gol del pareggio, poco prima di cominciare a parlare ha bevuto da tutte le bottiglie che erano sul tavolo - esattamente il contrario di quanto aveva fatto all'apertura degli Europei Cristiano Ronaldo - e si è scattato un selfie con il commissario tecnico Roberto Mancini.

"Calci e sgambetti". Inglesi sconfitti aprono la "caccia agli italiani": tifosi azzurri ridotti così | Video

"Siamo stati speciali nel crederci fin dall'inizio, si respirava qualcosa nell'aria e alla fine è arrivato. E' incredibile la voglia matta che avevamo di stare tutti insieme, l'abbiamo fatto davvero ed è incredibile", ha detto Bonucci. "E' dal 2012 che io e Chiellini lo aspettavamo, è stato una rincorsa continua ma ci abbiamo sempre creduto. Non abbiamo mai mollato, sempre sul pezzo per far capire ai giovani l'importanza della dedizione al lavoro. E in questo ci ha dato una grande mano il mister, per farci credere di poter diventare grandi e ora la coppa viene a Roma", ha aggiunto. "E' la dimostrazione che bisogna sempre crederci, è la rinascita dell'Italia e ora godiamoci questa vittoria. Perché questa squadra con questo allenatore", ha assicurato, "farà ancora parlare di sè"

"Cosa ha detto a Mattarella sugli spalti". Euro2020, lo scivolone di Johnson a pochi minuti dalla finale: Inghilterra ko, ora si capisce tutto

Rispetto al gesto di Bonucci, bisogna ricordare quello inconsulto e inaspettato di Cristiano Ronaldo, che sempre in conferenza stampa al debutto agli Europei, seduto accanto al commissario tecnico del Portogallo, aveva mostrato un grande fastidio per la presenza di due bottigliette di Coca Cola davanti alla sua postazione. Cr7 aveva chiuso gli occhi, si era guardato intorno e fregandosene del fatto che la bibita fosse uno degli sponsor aveva spostato le due bottigliette. Poi aveva detto: "Acqua! Ecco cosa bisogna bere, acqua".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.