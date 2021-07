Euro 2020, Federico Bernardeschi si sposa con Veronica Ciardi: quella dello "scandalo" piccante al Grande Fratello

13 luglio 2021 a

Dall'Europeo vinto a Londra alle nozze. Federico Bernardeschi, 27enne della Juventus e della Nazionale. sposa Veronica Ciardi, diventata famosa come concorrente del Grande Fratello 10 soprattutto grazie a una amicizia molto particolare con la coinquilina Sarah Nile. Abbracci e baci bollenti, sorta di primo, piccolo "lesbo-scandalo" della tv italiana.

Di acqua ne è passata sotto i ponti e oggi l'ex centrocampista della Fiorentina e la 36enne Ciardi sono coppia solidissima e molto riservata. Al matrimonio in Duomo a Carrara parteciperà ovviamente la loro figlia, la piccola Devina di 2 anni, e anche qualche reduce del trionfo azzurro come Bonucci e Chiellini, compagni di squadra di Bernardeschi in bianconero.





Si chiude così per l'esterno e fantasista una stagione decisamente tribolata e in chiaroscuro. Rendimento altalenante, come tutta la Juve, grandi contestazioni da parte dei tifosi juventini, l'impressione di essere sempre più fuori dal progetto, con un contratto in scadenza nel 2022. Poi il ritorno di Max Allegri in panchina, suo grande estimatore. Quindi l'avventura con la Nazionale, da qualche tempo il vero "club" di Bernardeschi.





Il ct Roberto Mancini lo ha sempre tenuto in grande considerazione, ritenendolo centrale nel suo ciclo anche quando a Torino era stato messo in disparte. Non a caso proprio al gruppo della Nazionale Bernardeschi ha voluto dedicare, commosso, la vittoria ai rigori contro l'Inghilterra. "Io ho sofferto tanto quest’anno. Non è stata una stagione semplice per me. Quando fai una stagione come questa a volte le cose si complicano. Per me però esiste un solo metodo: lavorare e rimboccarsi le maniche anche quando le cose non vanno. Il cuore viene sempre ripagato. Ci meritiamo tutto questo".



A coronamento di un Europeo vissuto da protagonista con due rigori decisivi trasformati nelle lotterie contro la Spagna in semifinale e gli inglesi a Wembley, ecco i fiori d'arancio con Veronica. E qui non c'è gossip né critica che tenga.

