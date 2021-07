Euro 2020, il tifoso inglese che si è tatuato la vittoria dell'Inghilterra? "Gamba da amputare", è finita in disgrazia

15 luglio 2021 a

a

a

Il tifoso inglese Lewis Holden era così fiducioso sulle possibilità dell'Inghilterra di alzare il trofeo, che si è fatto tatuare la frase "It's coming home" sulla gamba destra tre giorni prima della finale. E nonostante la sconfitta ha deciso di tenere il suo tatuaggio - e ha persino promesso di farne uno uguale sull'altra gamba se l'Inghilterra raggiungerà la finale della Coppa del Mondo del prossimo anno.

Verratti come Bernardeschi, nozze lampo dopo Euro 2020. Avete mai visto la sua futura moglie? | Foto

"Sono assolutamente distrutto, ma chi non lo è? Ma mi tengo il tatuaggio - non c'è modo di liberarmene". Quando la partita con l'Italia è andata ai rigori Lewis ha ammesso che ha iniziato ad avere dei dubbi che anche lui ha a dubitarne. "Dopo che abbiamo perso, i miei amici mi hanno preso in giro, dicendo che dovrò farmi tagliare la gamba! E, senza esagerare, ho ricevuto richieste di amicizia su Facebook da circa 500 italiani durante la notte. Il mio telefono non ha letteralmente smesso di ronzare. Non ho idea di cosa vogliano, ma non c'è modo di sbarazzarmene", ha ammesso Holden.

"Mattarella non doveva andare a Wembley". Revelli, la bomba variante Delta su Draghi

Nonostante la delusione di ieri sera, Lewis afferma di non avere rimpianti per aver fatto il tatuaggio - e ha persino promesso di farsi fare un “'England World Cup 2022 winners” sulla gamba sinistra se l'Inghilterra raggiungerà la finale il prossimo anno in Qatar. "L'ho fatto per una risata con i miei compagni. Vedi così tante persone sempre negative sui social media, volevo solo fare qualcosa con un po' di positività. La quantità di attenzione che ha ricevuto e il brusio che ha creato erano irreali. Questa è la migliore squadra inglese che ho visto nella mia vita e potrei non vederla mai più in una finale. Ma se arriviamo alla finale l'anno prossimo, sarò di nuovo nel negozio di tatuaggi", ha promesso.

Video su questo argomento Ciro Immobile e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro: delirio notturno dopo Euro 2020

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.