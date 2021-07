Euro 2020, Bukayo Saka rompe il silenzio sugli insulti razzisti e il flop finale: "Deluso, pensavo avremmo vinto"

15 luglio 2021 a

Bukayo Saka rompe il silenzio. Il calciatore, autore dell'errore che ha fatto vincere l'Italia ai danni dell'Inghilterra agli Europei, ha deciso di scrivere una lettera. "Sono stato lontano dai social per qualche giorno, per passare del tempo con la mia famiglia e riflettere sulle ultime settimane. Questo messaggio non renderà giustizia a quanto sono grato per tutto l'amore ricevuto e sento l'esigenza di ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato".

Oltre alla sconfitta l'esterno dell'Arsenal e della Nazionale inglese ha dovuto fare i conti con pesanti insulti razzisti ricevuti al termine della partita. "È stato un onore per me far parte della squadra dell'Inghilterra e i miei compagni rimarranno miei fratelli per tutta la vita - prosegue -. Sono grato per tutto quello che ho imparato da ognuno dei giocatori e dei membri dello staff che hanno lavorato duramente. Aiutare la squadra a raggiungere la sua prima finale in 55 anni, vedere la mia famiglia nel pubblico, sapere a cosa hanno rinunciato per aiutarmi ad arrivare lì, questo significa tutto per me. Non ci sono parole per dire quanto io sia deluso dal risultato e dal mio rigore".

Saka, come molti suoi compagni di squadra, credeva di avere gli Europei in pugno se non fosse per il ribaltone durante i rigori. "Sono dispiaciuto ma giuro che daremo tutto quello che abbiamo per essere sicuri che la nostra generazione scopra cosa si prova a vincere. La mia reazione a fine partita dice tutto, soffrivo molto e mi sentivo di aver deluso tutti. Ma non lascerò che quel momento o la negatività che ho ricevuto questa settimana mi spezzino". Il calciatore vuole anche ringraziare i tanti che in queste ore gli sono stati vicini, perché "passione e persone di ogni genere, religione e cultura che si riuniscono in una gioia condivisa sulle montagne russe del calcio. Per le piattaforme social Instagram, Twitter e Facebook, non voglio che alcun bambino o adulto riceva i messaggi di odio che io, Rashford e Sancho abbiamo ricevuto in questi giorni. Questa è la triste realtà che le vostre potenti piattaforme non stanno fermando. Non c'è posto per razzismo e odio di qualsiasi genere nel calcio o in nessuna area della società e la maggioranza delle persone si riunisce per condannare questi messaggi, avviando azioni e segnalando questi commenti alla polizia e tirando fuori l'odio essendo gentili con gli altri, vinceremo. L'amore vince sempre".

Non si è fatta attendere la replica della sua squadra che dall'account ufficiale ha voluto sostenere Saka: "Dovresti essere fiero di ciò che hai fatto in questa incredibile estate Buyako. Non ti fermerai alla scorsa domenica, c'è molto altro in arrivo per te. Tieni la tua testa sempre alta".

