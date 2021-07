Cristiano Ronaldo resta alla Juventus? Forse no, raid milionario a Torino: chi punta tutto sul portoghese

17 luglio 2021 a

a

a

Ronaldo rimane alla Juve? Il club bianconero non si straccerebbe le vesti se comunicasse di volersene andare, ma è probabile che CR7 rimanga a Torino. Le possibilità di cambiare squadra sono pochissime per un calciatore così oneroso. Smontata ipotesi legata allo United. L'unica strada che potrebbe riaprirsi è quella col Psg, Al Khelaifi potrebbe puntare sul CR7 in caso di partenza di Mbappé.

Il record "iraniano" di Cristiano Ronaldo, l'ultimo traguardo raggiunto dal fenomeno: come lui solo... Ali Daei

Dalla cessione di Ronaldo la Juve avrebbe un beneficio economico che le permetterebbe di essere più efficace nel mercato in entrata. La Juve ha anche l'obiettivo di fare cassa per andare dal Sassuolo per Locatelli, il primo incontro non è andato bene il club emiliano vuole più soldi. La proposta dei bianconeri è stata ritenuta decisamente insufficiente: 30 milioni, ai quali si arriva attraverso un prestito biennale con riscatto obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni; il club emiliano ha detto no e flirta con l'Arsenal.

Ronaldo sempre più tentato da Psg e United: la Juve si cautela e punta tutto su Icardi

Il Milan invece ha chius per Giroud che ha firmato un biennale da 3,5 milioni netti a stagione. Inoltre in arrivo a Milano Brahim Diaz (l'accordo con il Real prevede un prestito biennale con diritto di riscatto e di controriscatto) e Ballo-Touré (acquisto dal Monaco per 4,5 milioni, sarà il vice Theo Hernandez). Il caso Napoli-Insigne continua, ora De Laurentiis aspetta una mossa del giocatore per parlare del rinnovo: vuole guardarlo in faccia, senza intermediari.

Video su questo argomento "Ora processano Pirlo, ma la colpa non è sua". Biasin svela il motivo del flop Juve in Champions

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.