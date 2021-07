Mario Balotelli contro la ex: "Arriverà la punizione eterna di Dio", "vittima fisica e mentale"

Francesco Fredella 22 luglio 2021 a

E scoppia un nuovo caso. Al centro di nuovo il gossip che inonda Mario Balotelli e la sua ex fidanzata Clelia, 30enne, di origini svizzere. I due hanno un figlio che si chiama Lion (si tratta del secondogenito del calciatore bresciano dopo la bambina nata dalla storia con Raffaella Fico). Super Mario è su tutte le furie: lo si nota da Instagram dove pubblica una storia dai toni accesi. E sembrerebbe rivolta alla sua ex. Ma il condizionale è d'obbligo, visto che non fa nomi e cognomi.

“La legge dovrebbe impedire alle donne interessate ai soldi di avere bambini contro il volere degli uomini solo per avere denaro, questo è diabolico, triste e immorale", scrive Balo.“La famiglia nasce dall’amore e non dalla convenienza. Se tu sei single, ti diverti e non puoi provvedere a te stesso, non usare terze persone come un bancomat, trova un lavoro prima di avere figli. Anche se la legge a volte non è giusta, Dio lo è… E la punizione alla fine sarà eterna”.

Ma sempre tramite i social l'ex di Balotelli torna a pungere. E scrive: “Sono una sua vittima fisicamente e mentalmente… Non si ferma mai. Non ha rispetto delle madri. L’unica cosa che fa, è mentire”. Si tratta di un duro sfogo rivolto al calciatore? La loro storia è iniziata nel 2017, i due si sono conosciuti a Nizza. Dalla loro love story è nato Lion. Ma tutto sembra essere finito nel peggiore dei modi. Per adesso non ci sono notizie ufficiali, ma solo colpi di Instagram sorrise, che fanno parlare i giornali.



