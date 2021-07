Euro 2020, messaggio di Leonardo Spinazzola sui tempi di recupero: "Tornerò a novembre"

23 luglio 2021 a

Leonardo Spinazzola si mette alle spalle il grave infortunio di Euro 2020 e guarda avanti fissando già i tempi del rientro in campo. "A novembre sarò a disposizione del mister per ricominciare a giocare - ha spiegato - nella mia testa c'è solo questa data. Altri ci sono riusciti, ci proverò anche io", ha poi aggiunto l'esterno giallorosso spiegando di voler affrettare i tempi come è già successo ad altri calciatori che hanno avuto il suo stesso infortunio: la lesione del tendine d'Achille.

"So benissimo che c'è chi parla di gennaio, di febbraio e magari pure di marzo, ma io dico che a novembre torno in campo - ha proseguito Spinazzola -. Poi magari mi sbaglierò, lo vedremo. Ora mi sto riposando, dopo tanti giorni molto carichi. Ho portato la famiglia un po' al mare - ha aggiunto -. Ci vuole un po' di riposo. Ho saltato tanto per festeggiare, ma per la vittoria dell'Europeo potevo saltare anche senza gambe", ha aggiunto.

"Per una settimana con la testa sono rimasto un po' stordito - ha raccontato l'esterno azzurro tornando a parlare dell'infortunio -. L'adrenalina ha girato a mille, mangiavo pochissimo, mi veniva subito la nausea, bevevo poco. Stavo sempre sdraiato, non bruciavo niente, ho vissuto un po' sulle montagne russe. Ancora non ci credo che abbiamo vinto davvero - ha continuato -. E se penso al lavoro che devo fare, non vedo l'ora. Sono già carico". Infine qualche battuta su Mourinho. "Ci ho parlato al telefono prima dell'Europeo e poi quando sono tornato a Trigoria - ha spiegato - ho visto un allenamento, la prima amichevole. Mi pare una brava persona - ha aggiunto - ma si vede subito che è tosto, è tanta roba. Da quello che ho sentito dai miei compagni, ha lasciato subito una grande impressione. Pensa sempre e solo al risultato, ci sarà maggiore attenzione adesso. Peccato che mi perderò tutta la prima fase", ha concluso.

