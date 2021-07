Tokyo 2020, Elisa Longo Borghini bronzo nel ciclismo. Giuffrida terza nel judo, record europeo

25 luglio 2021 a

È di Elisa Longo Borghini il primo bronzo italiano a Tokyo 2020. La terza medaglia arriva dal ciclismo: la 29enne piemontese sale sul podio nella prova in linea femminile dietro alla vincitrice, l'austriaca Anna Kiesenhofer protagonista di una lunga fuga partita a 40 chilometri dal traguardo, e l'olandese Annemiek van Vleuten. Brava la Longo Borghini, che si è staccata dal gruppone delle inseguitrici centrando così il suo secondo bronzo olimpico dopo quello di Rio de Janeiro nel 2016. Bene l'altra italiana Marta Cavalli, ottava.

"Per me emozione che sono presidente da pochi mesi è un'emozione grandissima. Elisa è stata bravissima, lei è una garanzia nelle grandi manifestazioni", commenta a caldo il presidente della Federciclismo (Fci) Cordiano Dagnoni con l'agenzia Adnkronos. "Mi preme sottolineare il grande lavoro di squadra di tutte le ragazze, frutto di un gruppo straordinario e molto coeso. Questa medaglia ci ripaga della sfortuna che abbiamo avuto ieri con Bettiol. Ora speriamo di continuare così".

Medaglie anche dal bronzo. Odette Giuffrida supera nella "finalina" l'ungherese Hupp nella categoria -52 kg e diventa la prima europea di sempre a vincere due medaglie olimpiche in questo sport. In semifinale l'argento di Rio 2016 era stata battuta con un wasaki dalla giapponese Uta Abe al "golden score". Possibile bronzo anche per Manuel Lombardo, qualificatosi alla finale per il terzo posto nei 66 kg sconfiggendo al golden score il mongolo Bashkuu Yondonperenlei.

