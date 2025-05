Charles Leclerc? Al McDonald's... così: roba da milionari

Cosa c'è di meglio che gustarsi un buon panino dopo una gara di Formula 1? Per tanti tifosi della Rossa si tratta quasi di un rito. Un momento per rivivere le emozioni della gara e per stare insieme e divertirsi. Lo stesso discorso, però, vale anche per gli stessi piloti. Un esempio? Charles Leclerc. Il monegasco, dopo il Gp di Imola, è stato avvistato a un McDonald's a bordo di una stratosferica Ferrari. Per lui Mcdrive, con l'intenzione di non dare troppo nell’occhio. Anche se non capita tutti i giorni di vedere un'auto del genere in coda per un Happy Meal.

Intanto è in arrivo una splendida novità per il monegasco. Un nuovo kit per sfrecciare tra le strade di Monte-Carlo. In occasione del GP di Monaco, in programma dal 23 al 25 maggio Ferrari ha svelato sui social la nuova tuta che Charles Leclerc indosserà nella gara di casa. Il rosso lascia per un fine settimana il posto ai colori della Costa Azzurra: il bianco diventa predominante, mentre il celeste ne esalta i dettagli.