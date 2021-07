Tokyo 2020, il dramma di Daniele Garozzo dopo aver perso l'oro: spunta un video straziante

26 luglio 2021 a

Piange Daniele Garozzo al termine della finale per il primo posto di fioretto maschile persa contro Cheung (Hong Kong) a Tokyo 2020. Durante l'incontro, conclusosi sul 15-11, l'italiano si è fatto anche massaggiare per un problema a una coscia. Garozzo non è quindi riuscito a bissare l'oro di Rio 2016. “Fa molto male, c’è poco da dire, ho lasciato troppo spazio al centro, ma non avevo le gambe per difendere tutta la pedana, ho avuto un problema fisico, e poi il mio avversario ha tirato benissimo, mettendo stoccate importanti. Ho avuto i crampi, mi era già capitato durante la giornata, è stato un lungo cammino, un percorso lungo e impegnativo. Di certo in semifinale ho tirato molto meglio“, ha spiegato dopo la sconfitta.

"Adesso fa molto male, c'è poco da dire. Cheung Ka Long ha tirato benissimo, ha fatto stoccate importanti. Io avevo dei crampi, un po' di affaticamento. M'è capitato altre volte.. Il fastidio alla coscia mi ha creato qualche preoccupazione di troppo, ma non ho perso la finalissima per questo. Il mio avversario ha fatto valere una maggior prestanza fisica, che gli ha consentito di spingere di più e di comandare sempre. Questa è la scherma del 2021”, ha rivelato lo schermidore.

L'Italia del fioretto ora ci riproverà nella prova a squadre. “Speriamo di andare a medaglia, sarebbe il miglior modo per non pensare più a quello che è successo in questa finale”. Gli azzurri, oltre a Garozzo, potranno contare su Andrea Cassarà e Alessio Foconi, fuori già agli ottavi nell’individuale, con il secondo azzurro annientato (15-3) proprio da Cheung.

