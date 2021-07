Tokyo 2020, Federica Cesarini e Valentina Rodini fanno la storia: primo oro azzurro al canottaggio femminile

29 luglio 2021 a

a

a

Federica Cesarini e Valentina Rodini hanno fatto la storia nel doppio leggero femminile. È infatti la prima medaglia e il primo storico oro azzurro nel canottaggio femminili alle Olimpiadi per la selezione azzurra che porta l'Italia sul podio più alto dopo 21 anni. Le azzurre hanno chiuso la gara con il tempo di 6’47″54, precedendo la Francia (6’47″68) e l’Olanda (6’48″03). Con le due medaglie del canottaggio arrivate nella notte italiana, l’Italia sale a quota 17 medaglie: 2 ori, 6 argenti, 9 bronzi.

"Negli ultimi cinque colpi ho detto a Federica, 'dai ci siamo, mancano cinque palate'. Brava Federica, ottima gestione della gara". Queste le parole di Valentina Rodini, che in coppia con la Cesarini, ha conquistato la medaglia d'oro nel doppio pesi leggeri di canottaggio."Eravamo tutte appiccicate, tutte erano molto vicine, non ho capito niente alla fine, è stata una liberazione. Ora posso dire di essere in pace. Nel canottaggio le donne hanno sempre fatto un po' fatica. Essere qui è già un successo, ma poi in gara in finale è subentrata l'adrenalina", ha aggiunto Federica alquanto emozionata per il record raggiunto.

Valentina, 26enne, è di Cremona, ha staccato il pass per Tokyo insieme a Federica vincendo la finale B agli ultimi Mondiali, è laureata in marketing e aveva già partecipato ai Giochi di Rio ma con un’altra compagna. Federica invece compirà 25 anni il 2 agosto, è di Cittiglio, è alla prima esperienza olimpica, si è laureata in Scienze Politiche con una tesi sui Giochi Olimpici.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.