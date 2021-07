Tokyo 2020, fioretto di bronzo: le Azzurre demoliscono gli Usa, 45-23. Un altro hurrà per l'Italia

29 luglio 2021 a

Il fioretto regala un bronzo all'Italia. Sconfitti gli Usa in finale, le Azzurre approdano sul podio alle Olimpiadi. Alice Volpi, Arianna Errigo, Marina Batini ed Erika Cipressa non hanno mancato l'appuntamento con il bronzo e si sono imposte per 45-23 agli Stati Uniti d'America nella gara decisiva. Il primo giro ha subito fatto capire come si sarebbe concluso l'incontro. Pronti, partenza e 15-13. Due stoccate di distanza che diventano 9 con Errigo che porta il punteggio sul 25-16, dopo 5 assalti andati a segno. Il divario si fa incolmabile già al secondo giro con un +10 che sembra giù ipotecare la vittoria (30-20).

Al cambio di pedana poi l'Italia aggiunge altre 4 spanne 35-21 (+14) e spiana la strada alla vittoria. Le Azzurre sono ormai in totale controllo dell'incontro ed è ormai fatta quando Volpi sistema tre affondi di fila, portando il risultato sul tabellone a 40-22. L'ultima frazione è nelle mani di Errigo che affronta la chiusura con la giusta cattiveria agonistica, chiudendo con un colpo che emana tecnica da tutti i pori.

Come ricorda anche fanpage.it, si tratta di un risultato che placa in parte l'amarezza della semifinale contro la Francia, gettata via. Forse le Azzurre avrebbero potuto consegnare all'Italia anche l'oro, ma comunque sia, il podio è stato raggiunto ed è quello che conta. Anche contro la Francia la sfida era iniziata nel migliore dei modi, con le transalpine che hanno tuttavia approfittato di un black-out totale delle Azzurre, recuperando 11 punti di svantaggio fino ad arrivare al 31 pari. Dopo un momentaneo vantaggio italiano, le francesi hanno però completato la rimonta storica nell'ultima frazione (43-45).

