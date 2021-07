Tokyo 2020, i giapponesi sfottono le pallavoliste azzurre? "Brave, avete battuto il tacchino". Figuraccia in mondovisione

29 luglio 2021 a

a

a

Le azzurre della pallavolo sono partite con il turbo alle olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia allenata da Mazzanti ha fatto registrare tre vittorie consecutive con un solo set perso, contro la Turchia nella seconda uscita in terra nipponica. Qui il volley italiano è molto amato, e così alcuni appassionati giapponesi hanno voluto trasmettere il loro entusiasmo a Paola Egonu e compagne.

"Abusata dal medico della sua squadra". Simone Biles, l'orrore dietro il ritiro da Tokyo 2020

Incappando però in un piccolo quanto simpatico errore di traduzione in italiano: “Salutiamo la vostra vittoria contro il tacchino, bravi campioni!”, è la scritta immortalata e pubblicata su Instagram da Sarah Fahr. L’equivoco è facilmente spiegabile: ovviamente i giapponesi intendevano la Turchia per “tacchino”, sono stati indotti all’errore dal fatto che in inglese la parola “Turkey” indica sia l’animale sia la Turchia, battuta l’altro giorno dalle azzurre.

Le pallavoliste si sono fatte una bella risata, lusingate in ogni caso dall’affetto che viene trasmesso loro dagli appassionati giapponesi. Tra l’altro grazie alle tre vittorie in altrettante partite, le azzurre sono solidamente al primo posto in classifica: prossimo impegno, sabato 31 luglio contro la Cina alle 14.45 italiane.

Un fioretto di bronzo, le Azzurre demoliscono gli Usa: 45-23, un altro hurrà per l'Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.