Tokyo 2020, non è un sogno: Marcell Jacobs d'oro nei 100 metri. Lui e Gimbo, i 15 minuti più belli per l'atletica italiana

Pazzesco. Mai visto. Nè immaginato: con una corsa in 9,80 secondi un italiano è campione olimpico a Tokyo 2020 nella gara più attesa, più importante, più pazzesca di tutte. Trionfa Marcell Jacobs. Non è un sogno. Si ribadisce: un italiano che vince ai giochi olimpici ai cento metri. Il tutto pochi secondi dopo il trionfo di Gianmarco Timberi, oro nel salto in alto. Il quarto d'ora più pazzesco, dolce e trionfale nella storia dell'atletica italiana.

A breve tutti gli aggiornamenti

