Il Coronavirus travolge ancora la F1: "Salta il Gp del Giappone", terremoto nel Mondiale

Le Olimpiadi sono state salvate, anche se senza pubblico, ma la Formula 1 no. Il Gp del Giappone è stato cancellato dal calendario 2021, ad annunciarlo Liberty Media in una nota in cui sottolinea che il persistere della pandemia di Covid-19 ha costretto il governo nipponico a cancellare l'evento programmato il 10 ottobre. Che la situazione legata alla pandemia di Coronavirus sia tuttora grave e rischi di stravolgere il Mondiale di F1 è evidente: il Gp giapponese è il terzo a saltare per precauzione sanitaria dopo quelli di Singapore e Australia. La F1, si legge ancora nel comunicato, è già a lavoro per sostituire con nuovi Gran Premi gli appuntamenti cancellati. Saranno forniti dettagli a riguardo nelle prossime settimane.

