Tadej Pogacar, a 22 anni diventa il ciclista più pagato della storia: coperto d'oro dagli emiri, cifre da Psg

In attesa di diventare uno dei più grandi ciclisti di sempre, Tadej Pogacar può accontentarsi di essere il più pagato nella storia delle due ruote. A soli 22 anni, lo strepitoso sloveno ha già vinto il Tour de France nel 2020 e nel 2021 e anche per questo la sua squadra, la ricchissima UAE Emirates, ha deciso secondo la Gazzetta dello Sport di ritoccargli il contratto: 6 anni per 36 milioni di euro complessivi. Roba da Psg, restando dalle parti degli emiri. Soldi che nessuno dei campionissimi del passato ha mai visto, tutti insieme e così in fretta. E nemmeno i fenomeni di oggi, da Sagan a Van Aert e Van Der Poel. A livello globale, "Poga" è senz'altro la star di questo sport: medaglia di bronzo su strada alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020, è tra i favoritissimi anche ai prossimi mondiali.

