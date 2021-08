Cristiano Ronaldo, addio Juventus? "Parigi o...". Mamma Dolores e quell'indizio pesantissimo

21 agosto 2021 a

a

a

Meglio Manchester di Parigi. Che sia di nuovo allo United (o al City, perché no) il futuro di Cristiano Ronaldo? Ad augurarselo è la mamma del portoghese, la signora Dolores, in una intervista a SFR Sport. Occorre fare una precisazione: le parole della madre di CR7 risalgono al marzo 2018, pochi mesi prima dunque del suo clamoroso passaggio dal Real Madrid alla Juventus. Ma ora quell'intervista ha ricominciato a girare in rete, quasi una sorta di segno premonitore visto che da giorni si parla di un addio di Ronaldo alla Juve, magari con approdo al Psg di Messi e Neymar nel caso Mbappè se ne andasse al Real. Forse il più clamoroso domino multi-milionario nella storia del calcio.

"Perché non ha mai citato la Juve". Cristiano Ronaldo, la verità di Biasin dietro lo sfogo: tira una brutta aria





"Parigi mi piace, ci vengo di tanto in tanto - sottolineava Dolores -. L'ultima volta è stato quando Cristiano ha vinto il suo Pallone d'Oro più recente, è stata un'esperienza che mi ha riempito di orgoglio. E comunque ogni volta che vengo in Francia, tutti quanti mi trattano sempre molto bene". D'altronde, chi oltre agli emiri potrebbe garantire al 36enne Ronaldo i 30 e passa milioni di euro del suo lauto stipendio annuale? Risposta rapida: il City o lo United. E infatti, quando già si parlava di un CR7 in partenza, la mamma ammetteva: "Se devo dire la verità non è importante dove andrà, però preferirei che tornasse a Manchester". Era il 2018, ma sembra il 2021.

“Quando non sarà più della Juventus”: Cristiano Ronaldo, le parole pesantissime di Lapo Elkann

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.