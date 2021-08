Toto Wolff, sotto inchiesta: Mercedes e Aston Martin, giro di soldi sospetto. Terremoto in Formula 1

23 agosto 2021 a

Finisce guai il boss della Mercedes Formula 1. Accusato di essersi avvantaggiato in Borsa. Infatti dall’aprile del 2020 ad oggi il valore delle azioni della Aston Martin è salito del 60%. Una crescita che soddisfa gli azionisti e tra questi ci sono proprio Toto Wolff e Sebastian Vettel. Il team principal della Mercedes è uno degli investitori della prima ora dato che proprio nell’aprile del 2020 in piena pandemia ha ufficializzato l’acquisto di un pacchetto pari allo 0.95% delle quote di Aston Martin investendo poco più di 40 milioni di euro.

Una mossa quella di Toto Wolff che però ora è sotto la lente di ingrandimento delle autorità borsistiche europee che stanno analizzando se si verificano gli estremi di un insider trading: "la compravendita di titoli di una determinata società da parte di soggetti che, per la loro posizione all’interno della stessa o per la loro attività professionale, sono venuti in possesso di informazioni riservate non di pubblico dominio", scrive il sito www.formulapassion.it.

Infatti un mese dopo l’ufficializzazione dell’acquisto delle quote da parte di Toto Wolff, nel maggio del 2020, la Aston Martin ha annunciato la nomina di Tobias Mœrs, che era stato precedentemente capo della filiale AMG di Mercedes, come CEO del marchio ora di proprietà di Lawrence Stroll. Ad ottobre Aston Martin ha annunciato un accordo con Mercedes in base al quale quest’ultima ha aumentato la sua partecipazione in Aston Martin portandola al 20%, un accordo che comprende anche scambi di tecnologie. Eventi che hanno dato un’impennata del valore delle azioni della Aston Martin, ma che hanno anche dato il via agli organi competenti di analizzare l’acquisto da parte di Toto Wolff di azioni Aston Martin sospettando l’insider trading.

