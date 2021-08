Paralimpiadi, doppietta azzurra nel nuoto con Stefano Raimondi e Francesco Bocciardo: l'Italia ha già dieci medaglie

26 agosto 2021 a

a

a

Pioggia di medaglie per l'Italia nella seconda giornata delle Paralimpiadi di Tokyo, con ben due ori conquistati. Dopo la splendida vittoria nei 200 stile libero S5, Francesco Bocciardo si è ripetuto vincendo l'oro nei 100 stile libero di nuoto, categoria S5. Mentre Stefano Raimondi ha vinto la medaglia d'oro nella finale dei 100 metri rana di nuoto categoria Sb9 alle Paralimpiadi di Tokyo. Sono ora 4 gli ori vinti dall'Italia per un totale di nove medaglie azzurre (quattro ori, tre argenti e tre bronzi).

Le Paralimpiadi non dimenticano l'Afghanistan: cerimonia d'apertura, ecco come sfila l'atleta anti-talebani

Monica Boggioni ha invece vinto il bronzo nei 100 stile libero di nuoto categoria S4 alle Paralimpiadi di Tokyo. La 23enne di Pavia aveva già vinto il bronzo nei 200 stile libero S5. Luigi Beggiato ha invece vinto l'argento nei 100 in stile libero di nuoto categoria S4 alle Paralimpiadi di Tokyo. Carlotta Gilli ha infine conquistato l'argento nella finale dei 100 dorso di nuoto categoria S13. La 20enne di Moncalieri aveva già vinto l'oro nei 100 farfalla (S13).

"Poi spero di potervi dare spiegazioni...". Giallo Bebe Vio, il doloroso annuncio: Paralimpiadi, perché non può gareggiare



Intanto, domani 27 agosto, ci sarà l'esordio della Nazionale azzurra di Para atletica. A scendere in pista per prima ci penserà Oxana Corso, una delle atlete paralimpiche italiane più esperte del circuito mondiale. Dopo il debutto a Londra 2012 a soli 17 anni, in carriera la velocista romana ha collezionato medaglie ed esperienze, arrivando in Giappone per la sua terza partecipazione ai Giochi con un palmares da incorniciare: 14 podi internazionali e ancora tanta voglia di correre. L'argento iridato in carica affronterà una delle due semifinali dei 100 T35 alle 3:07 di mattina, con l'eventuale finale prevista alle 6:27.

Video su questo argomento Paralimpiadi di Tokyo, l'appello di Bebe Vio: "Seguiteci, sarà fighissimo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.