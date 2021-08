Manchester City, Benjamin Mendy sospeso: il campione del mondo accusato di stupro e aggressione sessuale

27 agosto 2021 a

a

a

Scandalo sessuale la Manchester City: il 27enne terzino Benjamin Mendy, campione del mondo con la Francia agli ultimi Mondali di Russia 2018, è accusato per quattro casi di stupro e uno di aggressione sessuale e per questo il club allenato da Pep Guardiola ha deciso di sospendere il giocatore.



A trascinare in tribunale Mendy, come spiegato da un comunicato delle autorità giudiziarie, sono state "tre denuncianti età superiore ai 16 anni tra ottobre 2020 e agosto 2021". Il francese comprarirà per la prima volta in aula oggi, venerdì 27 agosto, ma la trafila giudiziaria rischia di essere lunga e piena di dettagli scabrosi.



"Il Crown Prosecution Service (CPS) - si legge nel comunicato ufficiale - ha autorizzato il Cheshire Constabulary ad accusare un uomo dei reati di violenza sessuale. Benjamin Mendy, 27 anni, è stato accusato di quattro capi di stupro e uno di aggressione sessuale. Le accuse riguardano tre denuncianti di età superiore ai 16 anni e si presume che siano avvenute tra ottobre 2020 e agosto 2021.Mendy, di Withinlee Road, Prestbury, è stato rinviato a giudizio dalla polizia e comparirà davanti alla Chester Magistrates' Court venerdì 27 agosto. Cheshire Constabulary e il Crown Prosecution Service ricordano a tutti che i procedimenti penali contro Mendy sono in corso e che ha diritto a un processo equo. È estremamente importante che non vi siano segnalazioni, commenti o condivisione di informazioni online che possano in qualche modo pregiudicare i procedimenti in corso".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.