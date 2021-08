Paralimpiadi di Tokyo, Bebe Vio batte la russa Vasileva e va in finale per l'oro

28 agosto 2021 a

Bebe Vio ha sconfitto 15-4 la russa Ludmila Vasileva nella semifinale di fioretto individuale categoria B ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, guadagnandosi l'accesso alla finale per la medaglia d'oro che si disputerà alle 20 giapponesi, le 13 in Italia, al Makuhari Messe. La sua avversaria sarà la cinese Jingjing Zhou, numero 5 al mondo. Oro o argento che sia, per l'Italia e per Bebe, campionessa paralimpica in carica e prima nel world ranking, è dunque in arrivo un'altra medaglia.

Perse una gamba in Afghanistan: chi è l'italiana che cerca una medaglia a Tokyo 2020 dopo quei 7 mesi infernali

Buone notizie anche dal pararowing, ovvero il canottaggio, in cui tutti e due gli equipaggi azzurri impegnati nei ripescaggi odierni si sono qualificati alla finale di domani. Un grande risultato per il quattro con PR3 formato da Cristina Scazzosi, Lorenzo Bernard, Alessandro Alfonso Brancato, Greta Elizabeth Muti e Lorena Fuina e il doppio PR2 misto composto da Gianfilippo Mirabile e Chiara Nardo.

Video su questo argomento Paralimpiadi, il "timelapse" dello stadio di Tokyo: una impressionante trasformazione

