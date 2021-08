Calciomercato, gli ultimi colpi: Messias al Milan, Juventus senza Pjanic. Torino e Genoa scatenati

31 agosto 2021 a

a

a

La Juventus rinuncia a Pjanic e Icardi. L'ultimo colpo del Milan sulla trequarti è Messias, brasiliano preso in prestito a 2,5 milioni (con diritto di riscatto) dal retrocesso Crotone. L'ultimo giorno di calciomercato è soprattutto delle "piccole", manca invece il grande acuto. Il Napoli, dopo un'estate praticamente di stallo, acquista in prestito il mediano camerunense Anguissa dal Fulham e chiude per il difensore Juan Jesus, svincolato dalla Roma. Costo complessivo: 400mila euro. Di soldi ne sono circolati pochissimi, serve fantasia.

Bel colpo della Lazio, che regala a Sarri un esterno/trequartista emergente come Zaccagni dal Verona. I botti però li riservano Torino e Genoa. Cairo, pressato dal mister Juric, si gioca il tutto per tutto: in 12 ore arrivano il centrocampista belga ex Samp Praet, fosforo in mezzo e un po' di fantasia, l'esterno croato Brekalo dal Wolfsburg e il roccioso giovane centrale ceco Zima dallo Slavia Praga.

Scatenato come da tradizione Preziosi. Il Genoa, con 50 operazioni complessive tra entrate e uscite, chiude 4 trasferimenti pesanti Maksimovic, Fares, Touré e Caicedo. Rosa rivoluzionata. Per la Sampdoria invece un solo acuto, ma potrebbe far svoltare la stagione: arriva in blucerchiato Ciccio Caputo, bomber stagionato del Sassuolo che promette scintille con Quagliarella. Al Cagliari invece l'affare dell'ultimo secondo: l'ex Lazio, Inter e Samp Keita Balde. Sarà lui a dover segnare i gol salvezza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.