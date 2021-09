Serie A, sospesa la prevendita per il big match Napoli-Juventus: i tifosi bianconeri potrebbero non essere presenti

02 settembre 2021 a

Il Napoli aveva preannunciato l'inizio - oggi giovedì 2 settembre alle 12 - della prevendita per la sfida con la Juventus in programma sabato 11 alle 18, ma la stessa non è mai iniziata perché - trattandosi di una partita ad alto rischio - l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha deciso di fermare la vendita. I tifosi del Napoli sono stati bloccati quando erano già davanti le biglietterie (virtuali) per la prevendita.

Si attende ora il parere del Casms (comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) che dovrebbe riunirsi sempre oggi per decidere le modalità di vendita. Dunque per capire se i biglietti potranno essere comprati solo dai residenti in Campania o se, invece, sarà prevista una presenza di tifosi ospiti.

Sul sito del Napoli si è poi letto che la società ha al momento sospeso la vendita dei tagliandi scatenando la rabbia dei tifosi che erano già da tempo in coda virtuale per acquistarli. "Decisione osservatorio? Spero sia abbastanza rapida come decisione, non di giorni ma di ore. Non so cosa ha provocato questa nuova determina specifica, ci sono situazioni che non ci è dato conoscere, neanche la società che le subisce e basta.”, ha poi specificato Amedeo Bardelli, responsabile area sport di TicketOne.

