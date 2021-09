Kimi Raikkonen positivo al coronavirus, salta il Gp d'Olanda: si temono contagi all'interno della squadra e del paddock

04 settembre 2021 a

Kimi Raikkonen positivo al coronavirus. Il pilota finlandese salta dunque il Gp di Olanda. L'annuncio è arrivato dopo un tampone molecolare effettuato all’interno delle protocollo della Formula 1. Raikkonen - precisano dal team - non ha sintomi e sta bene, al momento però è in isolamento in hotel ed è probabile che debba saltare anche il prossimo Gp di Monza (12 settembre): dopo che il primo test era risultato positivo ne è stato effettuato un altro di verifica che ha dato lo stesso esito.

Il timore è che possa aver contagiato altri all'interno della squadra e del paddock. In caso però scatterebbero immediatamente le misure anti-contagio che prevedono la sostituzione dei piccoli gruppi di ingegneri e tecnici. Una necessità già provata nel 2020 con Lewis Hamilton, che aveva saltato la seconda gara in Bahrein e al suo posto sulla Mercedes era salito George Russell.

"Il pilota è risultato positivo al test per il COVID-19 - si legge nella nota diffusa dal team -. Kimi non mostra sintomi ed è di buon umore. È subito entrato in isolamento nel suo albergo. La squadra augura a Kimi una pronta guarigione". Intanto al suo posto nelle giornate di sabato e domenica sul circuito di Zandvoort correrà Robert Kubica. Proprio nei giorni scorsi l'ex Ferrari aveva annunciato il suo ritiro dal Circus al termine della stagione corrente.

