Italvolley, meravigliose ragazze: campionesse d'Europa, strapazzata in rimonta la Serbia bestia nera

04 settembre 2021 a

a

a

Ci voleva una partita speciale per laurearsi campionesse d’Europa e così è stato. L’Italvolley vendica la prematura e cocente sconfitta subita ai quarti di Tokyo 2020 proprio per mano della Serbia. Le azzurre di Mazzanti si sono ritrovate subito sotto di un set - perso ai vantaggi 26-22 - poi però hanno tirato fuori la prestazione perfetta e fatto crollare le certezze delle avversarie punto dopo punto.

E pensare che negli ultimi tre anni la Serbia si era rivelata praticamente imbattibile per l’Italvolley, che prima ancora che alle Olimpiadi si era dovuta arrendere anche in semifinale degli Europei 2019 e in finale dei Mondiali 2018. Stavolta, però, la storia è stata ben diversa: la chiave di volta nel secondo set, quando sul 22 pari le azzurre hanno tirato fuori qualcosa in più e sono andate a vincere 25-22. La reazione delle serbe non si è fatta attendere, l’inizio del terzo set è stato eccellente.

Ma Mazzanti ha indovinato la mossa giusta, mettendo dentro Malinov in regia: poi è salito di colpi anche il muro e il resto lo ha fatto Paola Egonu, che alla distanza ha vinto nettamente la sfida con quell’altro fenomeno che risponde al nome di Boskovic. Le azzurre si sono imposte 25-19 nel terzo set, poi nel quarto e ultimo le serbe sono andate completamente in tilt: alle ragazze di Mazzanti non sembrava vero di aver vinto 25-11. Ma l’unica cosa che conta è essere diventate campionesse d’Europa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.