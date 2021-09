Mercedes, Toto Wolff kamikaze: "Una componente del motore collassa". Cosa gli esce di bocca: Hamilton penalizzato a Monza?

09 settembre 2021 a

Questa stagione di Formula 1 è - anche - una guerra, battaglia politica, lotta durissima tra Mercedes e Red Bull. In parallelo, il tiratissimo duello in pista tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. L'ultimo capitolo della battaglia politica, ora che si arriva al Gp di Monza, riguarda un "giallo" sul nuovo motore Mercedes.

Ma procediamo con ordine. Tutto nasce per quanto detto da Toto Wolff al Salone di Monaco, parole rilanciate dalla testata gpfans.com. Parole, quelle del team principal delle Frecce d'argento, che aprono un caso: "Sui nostri motori c’è un componente che cede. E ha ceduto diverse volte. Ne dovremo montare un altro in Italia, questo fine settimana", ha affermato Wolff. Apriti cielo.

Il punto è che l'utilizzo da parte della Mercedes della quarta power unit stagionale comporterebbe delle penalità per il team sulla griglia di partenza. Tanto che un portavoce del team si è affrettato a precisare e rettificare le parole di Wolff, spiegando che il team non ha preso alcuna decisione, ma che Monza potrebbe essere un'opportunità per montare un nuovo motore e che, qualora dovesse presentarsi l’occasione, sarebbe poco saggio non coglierla.

Insomma, la Mercedes potrebbe anche decidere di cambiare power unit per sfruttarla al massimo su un circuito veloce come Monza e, dunque, incappare in una penalità. Da par suo, Wolff ha spiegato di non vedere l'ora di misurarsi sul tracciato brianzolo: "Per me è il miglior circuito della Formula 1, per caratteristiche e a livello ambientale. Mi piace vedere i tifosi, c’è sempre un’energia speciale. Ci troviamo di fronte a una battaglia durissima, che è anche di strategia e ogni mossa diventa fondamentale. Credo che il campionato 2021 non lo vincerà semplicemente il più forte o il più veloce, ma il team che avrà fatto meno errori. Siamo a un livello altissimo e dovremo arrivare alla perfezione per vincere", ha concluso Toto Wolff.

