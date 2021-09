Europa League, primo pari stagionale per il Napoli che chiude in un 2 a 2 con il Leicester City

16 settembre 2021 a

Primo pari stagionale per il Napoli di Luciano Spalletti. Dopo i tre successi nelle prime tre giornate di Serie A, la squadra partenopea ha pareggiato per 2-2 sul campo del Leicester City al debutto nel gruppo C di Europa League. Subito in salita l’avventura dei partenopei in questa edizione della ex Coppa Uefa. Dopo che in avvio era stato Barnes a fallire da pochi passi il vantaggio anche grazie all’ottima uscita di Ospina, è stato Ayoze Perez a portare in vantaggio il Leicester City al 9′: proprio il già citato Barnes, dopo uno scambio con Daka, ha messo in mezzo un calibrato traversone dalla sinistra sul quale il centrocampista delle Canarie inseritosi al centro dell’area ha colpito di piatto destro superando il portiere colombiano del Napoli. In una sfida da ritmi tipici del calcio d’Inghilterra, con poche trame elaborate ma tanta corsa e tanto ritmo, la grande chance per il pari del Napoli è arrivata al 37′ quando Zielinski non è riuscito a concretizzare l’assist rasoterra dalla destra di Osimhen a causa dell’intervento di Castagne che con una deviazione ha messo il pallone sui piedi del portiere-capitano Schmeichel.

Significativi anche il destro di Insigne che tre minuti più tardi ha mancato di poco il bersaglio grosso e il colpo di testa di Lozano che al 45′ ha trovato le mani del portiere. Partita divertente anche nella ripresa ma Napoli battuto per la seconda volta. Dopo il gol di Daka annullato dal Var, è stato Barnes a mettere in fondo al sacco: al 19′ Iheanacho ha recuperato palla in mezzo al campo servendo il numero sette che con un diagonale dalla sinistra ha trafitto ancora Ospina. A ridare speranza ai partenopei ci ha però pensato Osimhen che al 24′ ha finalizzato il gioco nello stretto Insigne-Elmas-Fabian infilando con un pallonetto Schmeichel. Lo stesso Osimhen ha rimesso in equilibrio la sfida quando a tre minuti dal termine ha sovrastato Soyuncu e di testa su cross dalla destra di Politano ha trovato il gol del definitivo 2-2.

