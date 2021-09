Gigio Donnarumma, parla Mino Raiola: "Già quattro anni fa...", l'ultimo sfregio al Milan

18 settembre 2021 a

Al centro delle cronache sportive c'è sempre Gigio Donnarumma. Ma ora si parla del portiere perché al Psg non gioca, fa panchina, anche in Champions League, dove in campo è sceso Keylor Navas. Il tutto mentre al Milan, Mike Maignan, il suo successore, spopola. E del caso-Donnarumma, interpellato da Rai Sport, ora ne parla anche Mino Raiola, il suo procuratore, da molti additato come il vero responsabile del suo addio traumatico al Milan.

E l'agente difende a spada tratta il portiere dalle accuse. "Gigio non ha tradito il Milan, ha fatto una scelta di vita che avrebbe potuto prendere già quattro anni prima. La Juve ha il rammarico di non averlo preso", confessa. Insomma, da Raiola parole nette - "non ha tradito" - e quella che sembra una stoccata al Milan, "avrebbe potuto farlo quattro anni prima", come a dire che la scelta è arrivata troppo tardi.

E ancora, aggiunge: "Sono dispiaciuto per come è stato trattato Donnarumma, penso he la Juve e non solo abbiano il rammarico di non averlo preso e anche al Psg con Navas non c'è lotta, giocherà Gigio", profetizza l'agente. Nell'intervista, anche una battuta su Zlatan Ibrahimovic, che fa sempre parte dei suoi assistiti: che cosa ci riserverà il suo futuro? "Ragioniamo di anno in anno, come il contratto che scade ogni 12 mesi. Di sicuro quando non si sentirà più il numero uno smetterà e farà il dirigente", conclude Mino Raiola.

