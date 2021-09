Gp Russia, Max Verstappen ultimo in griglia: la mossa rischiosissima, guizzo-mondiale per Lewis Hamilton

24 settembre 2021 a

Max Verstappen partirà dall’ultima posizione nel Gran Premio di Russia. Altro colpo di scena in un Mondiale sempre più avvincente, dove il testa a testa tra il pilota della Red Bull e il pluri campione Lewis Hamilton è sempre più serrato. La Mercedes sembra essere nettamente favorita sul tracciato di Sochi, che è terreno di conquista delle frecce argento da diverso tempo.

Anche per questo motivo, data la difficoltà di lottare per la pole position, la Red Bull ha deciso di non perdere tempo e di sostituire la power unit dell’olandese in tempo per la seconda sessione di prove libere. Decisione maturata anche tenendo in considerazione il fatto che Verstappen ha ricevuto tre posizioni di penalità a causa dello scontro con Hamilton in quel di Monza. La Red Bull ha quindi deciso di passare al motore 4 Honda che costringerà Max a schierarsi in ultima fila dietro alla Ferrari di Charles Leclerc.

Anche il monegasco ha infatti cambiato la power unit. La Red Bull ha deciso di fare questa mossa perché i suoi strateghi hanno messo in conto che il fine settimana in Russia dovrebbe essere bagnato. Quindi potrebbe uscir fuori una gara anomala che potrebbe esaltare le capacità di Verstappen, chiamato a fare una gran prestazione dall’ultima posizione.

