Serie A, la Lazio fa suo un derby show: 3-2 alla Roma. Mourinho: "Arbitro e Var non all'altezza"

26 settembre 2021 a

a

a

Il derby romano all'Olimpico tra Sarri e Mourinho premia la Lazio. La squadra biancoazzurra parte subito alla grande e la Roma reagisce solo dopo aver subito il secondo gol. La prima rete arriva all'11esimo del primo tempo, su un perfetto assist di Felipe Anderson: Milinkovic stacca da solo a centro area e segna di testa. Al 19esimo arriva il raddoppio firmato da Pedro, su assist di Immobile: un destro rasoterra che trova l'angolo basso alla sinistra del portiere. Ma la Roma si riprende: la palla di Zaniolo sul corner colpisce il palo. Poi al 41esimo la rete di Ibanez di testa sul corner di Veretout.

Serie A, la Fiorentina ancora nel segno di Vlahovic. Vince 1-0 contro l'Udinese e torna in zona Champions

Nel secondo tempo arriva il terzo gol biancoceleste su una grande azione di Immobile, che appoggia la palla a Felipe Anderson che conclude. Al 68esimo rigore per la Roma: Veretout centra e Reina non arriva. Immobile ci prova fino alla fine cosi' come Mkhitaryan, che subisce un fallo di Milinkovic all'86esimo a cui seguono, in momenti di tensione, le ammonizioni per Cataldi e Veretout. Al 90esimo esce Immobile ed entra Muriqi per i 5 minuti di recupero. Ma i giocatori romanisti non riescono a raggiungere il pareggio.

Dybala gol e infortunio. Locatelli prima gioia: la Juve batte la Sampd (ma che buchi dietro)

"Sono tornato nel calcio italiano dopo 10 anni, e vedo che è migliorato molto per voglia di giocare. Ma l'arbitro e il Var non sono stati all'altezza", ha attaccato Josè Mourinho. "Prima del 2-0 c'era rigore su Zaniolo, doveva essere 1-1: l'arbitro non ha visto, la Var non è intervenuta. E poi il secondo giallo mancato a Leiva? Ho poi visto episodi come quelli costati l'espulsione a Pellegrini domenica scorsa, giudicati diversamente".

Segna poi si infortunia. Juve in ansia, Dybala esce in lacrime: indiscrezioni pesanti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.