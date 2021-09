Juventus, Paulo Dybala infortunato: segna alla Sampdoria e poi lascia il campo in lacrime, indiscrezioni pesanti

26 settembre 2021 a

Non c'è pace per la Juventus, non c'è pace per Paulo Dybala. I bianconeri giocano in casa all'Allianz contro la Sampdoria ed è proprio l'argentino, al 10' raccogliendo un appoggio di Locatelli dopo un tiro ribattuto e infilando Audero con il mancino. Per la Joya è addirittura l'ottava rete segnata ai blucerchiati in carriera, la seconda in questa stagione in campionato. Su di lui Max Allegri ha deciso di puntare tutto, giocoforza, dopo l'addio in extremis di Cristiano Ronaldo.

Con CR7 Dybala non ha mai legato davvero, e secondo molti questa, complice il ritorno in panchina dell'allenatore che più l'ha saputo valorizzare, potrebbe essere l'annata della sua rinascita. Ma al 21', una manciata di minuti dopo la gioia, ecco il dolore. E che dolore: Dybala si tocca la gamba, è scuro in volto, chiede il cambio. Non ce la fa a restare in campo, non può più continuare a trascinare la Signora. E al momento di uscire, forse per il male o forse per la frustrazione e il senso di sfortuna, piange. Le sue lacrime fanno il giro della Rete, con i tifosi bianconeri in ansia: si parla di infortunio muscolare, ma l'entità dello stop è ancora da definire.

