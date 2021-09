Max Verstappen, "anticipato lo sviluppo": l'arma segreta per stracciare Hamilton, panico in Mercedes

28 settembre 2021 a

La Honda ha introdotto una sorta di “arma segreta” per provare a portare a casa il titolo mondiale piloti e costruttori. La lotta è serratissima tra il campione Lewis Hamilton e lo sfidante Max Verstappen, di conseguenza saranno i dettagli a fare davvero la differenza. Honda ha reso noto di aver fatto debuttare sulle sue power unit, già dal Gran Premio del Belgio, una batteria di nuova generazione che dovrebbe consentire di migliorare efficienza e potenza.

Stando a quanto scrivono gli esperti di formulapassion.it, non è una sorpresa il fatto che la Honda (così come la Ferrari) abbia fatto debuttare in gara degli sviluppi sulla componentistica ibrida della sua power unit: probabilmente si tratta di test in ottica anno prossimo, ma anche di ricerca della massima efficienza, che per gli elementi costituenti la parte elettrica della power unit si traduce in una maggior capacità di lavorare a temperature elevate, riducendo di conseguenza la quantità di energia elettrica dispersa.

Alla vigilia del Gran Premio di Russia, il responsabile Honda dello sviluppo della power unit ha parlato in questi termini della novità introdotta: “Questa nuova batteria è stata sviluppata all’interno di un progetto che ha richiesto diversi anni, nell’obiettivo di combinare miglioramenti sul fronte dell’efficienza energetica con la riduzione del peso. Con l’obiettivo di battere la Mercedes e vincere il Campionato del Mondo prima di lasciare la Formula 1, abbiamo fatto il massimo per anticipare alla stagione 2021 i piani di sviluppo della batteria, inizialmente previsti per il 2022”.

