Gigio Donnarumma, è psicodramma: titolare contro il Rennes... clamoroso disastro a Parigi

03 ottobre 2021 a

a

a

Clamoroso in Ligue 1: il Psg delle super-star crolla 2-0 a Rennes, nella partita della nona giornata del campionato transalpino. La squadra-collezione di figurine piegata dalle reti di Gaetan Laborde e Flavien Tait. E tra i pali della squadra parigina, questa volta titolare dopo l'ottima partita di Champions League di questa settimana contro il Manchester City, c'era Gigio Donnarumma.

"Rimpiangerà la protezione delle panchine". Gigio Donnarumma, incubo infinito: quella (brutta) voce rilanciata da Dagospia

Il Rennes passa in vantaggio dopo una lunga fase di sostanziale equilibrio con la rete di Laborde, che si inserisce perfettamente e insacca alle spalle di Donnarumma un buon cross di Sulemana. Dunque, in apertura di ripresa, il raddoppio di Tait, che tramortisce il Psg.

"Ecco quello che fanno i grandi portieri". Umiliazione finale per Donnarumma? L'ultimo siluro di Pochettino

Dopo il 2-0, gli uomini di Pochettino non riescono a reagire e perdono rovinosamente, fragorosamente. In virtù del risultato, il Rennes sale al settimo posto in classifica con 12 punti. I parigini restano comunque saldamente in testa alla classifica, con 24 punti. Per Donnarumma, però, un pomeriggio da incubo: già, il suo presente e le sue partite da titolare al Psg, supponiamo, se le immaginava ben diverse...

"Non capisco né comprendo. A 22 anni...". Gigio Donnarumma demolito da Beppe Bergomi: una scomoda verità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.