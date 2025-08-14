Donnarumma, una voce indiscreta stravolge tutto: "Dove va Gigio"

Neanche il tempo di archiviare il divorzio con il Paris Saint-Germain, che Gianluigi Donnarumma potrebbe già intravedere la prossima destinazione. Secondo indiscrezioni, il portiere azzurro, considerato nella scorsa stagione il migliore al mondo e protagonista della cavalcata trionfale dei parigini, culminata con la vittoria della Champions (il 5-0 sull’Inter) e nella finale del Mondiale del Club persa contro il Chelsea, sarebbe finito nel mirino di Pep Guardiola. Un primo contatto tra i due ci sarebbe già stato, anche se al momento non risulta avviata una vera trattativa tra il Psg e il Manchester City.

Donnarumma, legato al club francese fino al 2026, è stato rapidamente messo da parte dal tecnico Luis Enrique, che dopo il trionfo in Supercoppa Europea ha riservato elogi esclusivamente al suo nuovo numero uno, Lucas Chevalier: “Sono molto contento della sua prestazione. Ha dimostrato carattere e personalità, qualità fondamentali per essere un giocatore del PSG”. Parole che hanno sancito la chiusura di un capitolo per l’ex Milan. L’unico a ricordare pubblicamente l’importanza di Donnarumma è stato il capitano Marquinhos: “Vogliamo bene a Gigio”, un riconoscimento al contributo del portiere nella qualificazione alla finale vinta a Udine.