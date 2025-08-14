Donnarumma, una voce indiscreta stravolge tutto: "Dove va Gigio"

Neanche il tempo di archiviare il divorzio con il Paris Saint-Germain, che Gianluigi Donnarumma potrebbe già intravedere la prossima destinazione. Secondo indiscrezioni, il portiere azzurro, considerato nella scorsa stagione il migliore al mondo e protagonista della cavalcata trionfale dei parigini, culminata con la vittoria della Champions (il 5-0 sull’Inter) e nella finale del Mondiale del Club persa contro il Chelsea, sarebbe finito nel mirino di Pep Guardiola. Un primo contatto tra i due ci sarebbe già stato, anche se al momento non risulta avviata una vera trattativa tra il Psg e il Manchester City.
Donnarumma, legato al club francese fino al 2026, è stato rapidamente messo da parte dal tecnico Luis Enrique, che dopo il trionfo in Supercoppa Europea ha riservato elogi esclusivamente al suo nuovo numero uno, Lucas Chevalier: “Sono molto contento della sua prestazione. Ha dimostrato carattere e personalità, qualità fondamentali per essere un giocatore del PSG”. Parole che hanno sancito la chiusura di un capitolo per l’ex Milan. L’unico a ricordare pubblicamente l’importanza di Donnarumma è stato il capitano Marquinhos: “Vogliamo bene a Gigio”, un riconoscimento al contributo del portiere nella qualificazione alla finale vinta a Udine.
Sul fronte mercato, la prospettiva di approdare alla corte di Guardiola rappresenterebbe per Donnarumma un’opportunità di altissimo profilo. Il City, sempre alla ricerca di profili d’eccellenza, potrebbe considerarlo un rinforzo strategico, specie in ottica futura. Resta però da capire la posizione del Psg: la cessione non è scontata, ma con un contratto in scadenza tra meno di due anni, il club potrebbe essere tentato di monetizzare subito per evitare un addio a parametro zero. Per ora si tratta solo di sondaggi, ma il possibile asse Parigi-Manchester potrebbe diventare uno dei temi caldi delle prossime settimane di mercato.