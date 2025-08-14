Luis Enrique, "Chevalier ha dimostrato carattere": Donnarumma già archiviato

Alla fine, Luis Enrique ha avuto ragione. Il Paris Saint-Germain ha conquistato la prima Supercoppa Europea della sua storia, ribaltando uno 0-2 nei minuti finali e trionfando ai rigori. Una serata che poteva trasformarsi in un incubo, ma che si è conclusa in gloria, anche grazie alla scelta più discussa della vigilia: lasciare a casa Gianluigi Donnarumma e puntare su Lucas Chevalier.

Il tecnico spagnolo, a fine partita, si è goduto i cori del pubblico parigino e gli applausi riservati al nuovo numero uno. Eppure, dopo l’errore sul gol di Romero, in molti erano pronti a puntargli il dito contro. Invece, Chevalier ha reagito con personalità, parando un rigore decisivo a Tel e diventando uno degli uomini decisivi della serata. “Ha dimostrato carattere – ha commentato Luis Enrique a fine gara elogiandolo – e vogliamo che si integri subito con il resto della squadra. Sono soddisfatto di come ha aiutato i compagni. Tutti parlavano della sua situazione, non era facile, ma ha risposto alla grande”.