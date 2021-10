Lewis Hamilton in pista: "La storia della Comunità Lgbt da insegnare a scuola"

Lorenzo Pastuglia 04 ottobre 2021 a

Da sempre schierato nella lotta al razzismo e in sostegno all’uguaglianza, non è la prima volta che Lewis Hamilton manda messaggi politici a suoi followers. L’ultimo messaggio del sette volte iridato della Mercedes è arrivato su Instagram, nel quale l’inglese plaude alla Scozia: divenuto il primo Paese che insegnerà la storia della comunità Lgbt nelle scuole. Così ha scritto in una storia Instagram: “Un qualcosa che è entrato nel mio spirito oggi (domenica 3 ottobre, ndr). Sono così felice di questo cambiamento e non possiamo fermarci qui. Tutte le Nazioni dovrebbero adottare questa legge”. E ancora: “L’educazione è la chiave per sbloccare amore e compassione verso altri che potrebbero non sembrare o agire come te. Possiamo fare sempre meglio”, a contorno di tanti cuori colorati delle tonalità dell’arcobaleno, simbolo delle comunità Lgbt.



L’appoggio a Mercedes per il ritorno della livrea argento sulle F1 - Sempre lo stesso Hamilton, ha detto di accogliere con favore il ritorno della livrea argento sulla sua Mercedes dal prossimo anno, dopo che la W11 del 2020 e la W12 di quest’anno sono state colorate di nero come sostegno alla comunità afroamericana. Una decisione arrivata dopo la morte di George Floyd a Minneapolis nel maggio 2020: “Sin dall’origine Mercedes è sinonimo di ‘Frecce d’Argento’ — ha commentato Lewis al sito Autosport — Lo scorso anno, quando ho chiesto se si potesse dipingere la macchina di nero per renderla sia un simbolo sia un segnale di ciò che abbiamo intenzione di fare passo dopo passo in termini di inclusione e diversità, non mi aspettavo che avrebbe avuto una vita chissà quanto lunga. Invece è fantastico che l’abbiamo portata in pista per il secondo anno consecutivo. Se l’argento tornerà, sarà un bel cambiamento. Ma ciò “non metterà fine alle modifiche che stiamo attuando all’interno dell’azienda — conclude l'inglese — per proseguire la campagna per la diversità, anche con i nostri partner”.



