Nations League, Rabiot positivo al Covid. Tegola per Allegri: trema la Juve, ma anche il Milan

Il Coronavirus continua a essere una incognita per i calciatori e una mina vagante per gli allenatori. Adrien Rabiot, centrocampista della Francia, è risultato positivo al Covid e non potrà dunque giocare la finale di Nations League di domenica sera contro la Spagna. Pessime notizie per il ct dei transalpini Didier Deschamps, ma soprattutto per la Juventus. Mister Max Allegri infatti dovrà fare a meno dell'ex Psg domenica prossima in campionato per il big match contro la Roma, quando probabilmente sarà assente anche l'uruguaiano Bentancur, che tornerà dal Sudamerica poche ore prima della partita.



Se tutto andrà bene e Rabiot si negativizzerà senza sorprese negative, il centrocampista dovrebbe tornare a disposizione un giorno prima della gara di Champions League tra Juve e Zenit a San Pietroburgo, mercoledì 20 ottobre. Il nazionale francese a Torino non ha mai brillato, ma con Arthur ancora da recuperare è una delle poche certezze di Allegri in un reparto ridotto ai minimi termini.



Ovviamente però nel ritiro della Francia l'allarme è anche per altri due italiani: i milanisti Mike Maignan e Theo Hernandez. Le loro condizioni. come quelle dei compagni, saranno soggette a verifiche costanti nelle prossimi ore. A tremare in questo caso è Stefano Pioli, visto che il portiere e l'esterno sinistro (che ha debuttato con gol con i Bleus nella semifinale vinta 3-2 contro il Belgio) sono forse gli elementi più in forma del Diavolo.

