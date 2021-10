Alexander Albon, "ho scordato la giacca". Roba da matti: così stava per "bruciarsi" il contratto con la Williams

Lorenzo Pastuglia 12 ottobre 2021 a

a

a

L’incredibile disavventura per Alexander Albon, che poteva costargli la firma sul contratto con la Williams. Il neo pilota di Grove dal 2022 — che sarà al fianco di Nicholas Latifi, mentre George Russell sarà nuovo compagno di Lewis Hamilton in Mercedes — ha raccontato le ultime ore travagliate prima di volare in Inghilterra: “Quest’anno ho concesso un’intervista per una TV austriaca – ha spiegato il 25enne al podcast del Circus, F1 Nation – Nell’occasione, ho incontrato per la prima volta alcuni dirigenti di Red Bull Austria. Ho visitato la sede principale, che non avevo mai visto in passato, e successivamente mi sono recato a casa di una di queste persone per cena, levandomi la giacca. Alle 3 del mattino ho poi lasciato l’hotel per andare in aeroporto, ma mi sono reso conto che avevo dimenticato il vestiario a casa sua, e in tasca avevo anche il passaporto“.

"Dovete cavarvela da soli". Fernando Alonso, bordata contro la Red Bull: un grosso caso nel circus

Corsa contro il tempo

Così Albon ha provato a chiamare questa persona, “ma non volevo disturbarla – ha continuato il thailandese nel racconto – Nello stesso tempo ho pensato che dovevo necessariamente arrivare a destinazione. Non potevo aspettare o recarmi all’ambasciata, dovevo prendere il volo e basta. Ovviamente chiamavo ma non ottenevo risposta, anche perché probabilmente stava dormendo. A quel punto mi sono ricordato l’indirizzo di casa sua, ho preso un taxi ed ho provato poi a bussare, ma stava ancora dormendo”. La fortunata è stata “aver notato qualcuno uscire dall’appartamento verso le 3.30 — ha aggiunto l’ex guida della Red Bull — avviandosi a piedi verso il suo complesso. L’ho seguito ed ho bussato nuovamente, e questo signore, di nome Max, mi ha aperto e gli dissi: ‘Mi scusi Max, temo di aver dimenticato il mio passaporto in casa sua’”.

Ricordate il vecchio circuito cittadino di Adelaide? Dopo la Formula 1, ecco che fine rischia di fare

Il passaporto è negli studi tv

Ma l’uomo ha risposto ad Albon che “non avevo lasciato nulla in appartamento, e che invece il passaporto era negli studi televisivi”. È stato solo allora che mi sono recato in questa sede e, per fortuna, c’era una guardia che aveva tutte le chiavi per aprire le porte. Ho recuperato la giacca e sono tornato in aeroporto, giusto in tempo per prendere l’aereo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.