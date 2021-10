Mauro Icardi e le corna a Wanda Nara? Non solo Eugenia, spunta anche Alejandra: nella notte, un pesantissimo messaggio

Lorenzo Pastuglia 19 ottobre 2021 a

Dall’Argentina danno il divorzio in corso tra Wanda Nara e Mauro Icardi, ma intanto, ogni ora che passa, la telenovela si arricchisce di una nuova puntata. Mentre la show-girl aggiorna di continuo i propri follower con messaggi criptici sui social. Tra le storie, lei che sola lascia in aereo Milano, e nella notte sarebbe comparso pure un altro post fantasma, in risposta a un tweet della modella e conduttrice tv argentina Alejandra Maglietti, che l'accusava di aver messo su uno “show", senza però menzionare mai la presunta amante di Icardi, Eugenia Suarez, lasciando che "un'altra donna venisse ricoperta di insulti”.

Se la Maglietti aveva scritto che Wanda “è in ritardo di 100 anni”, l’argentina ha subito replicato: "Ti servono nomi, o una mappa per sapere chi è la p... che manda foto agli uomini sposati? Te lo mando in privato se sei l'unica che non l'ha capito". Il riferimento, ancora una volta velato, è all’attrice China Suarez, che avrebbe scritto a Icardi alcuni messaggi e chiesto un incontro.

Nei giorni scorsi, intanto sono trapelati alcuni messaggi che “La China” Suarez avrebbe inviato a Mauro Icardi. La possibile nuova fiamma dell’attaccante del Psg si trova attualmente in Spagna insieme alle sue figlie Rufina (8 anni) e Magnolia (3) per le riprese di un film. E il quotidiano argentino Clarín, ha intanto rivelato uno scambio di messaggi privati tra il giocatore e la Suarez: "Vorrei incontrarti in discoteca, in una parte del mondo dove nessuno ti conosce”, avrebbe scritto la donna, parole della quale Wanda è venuta a conoscenza. Ma "non si separeranno", hanno assicurato ai media l’entourage di Wanda e Mauro.

