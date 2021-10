Psg, il big derubato da un trans: "Ero fermo al semaforo". Qualcosa proprio non torna, scandalo a luci rosse

27 ottobre 2021 a

Un calciatore del Psg sarebbe stato derubato da una prostituta transessuale mentre era fermo al semaforo in allée de la Reine-Marguerite (Parigi XVI). Il fatto sarebbe avvenuto martedì 26 ottobre intorno alle 20 mentre il giocatore attraversava il Bois de Boulogne, a ovest della capitale francese. Obbligato a fermarsi per il rosso al semaforo, una prostituta ne avrebbe approfittato per salire a bordo dell'auto e rubargli portafoglio e telefono.

L'aggressore avrebbe poi chiesto di essere lasciato in un luogo specifico in cambio della restituzione del cellulare. La vittima, dunque, non ha potuto fare altro che obbedire agli ordini, anche perché la donna sembrava tenesse qualcosa in mano, probabilmente un'arma.

Una volta lasciato l'aggressore, il calciatore avrebbe chiamato la polizia, accorsa immediatamente sul posto. Il valore del furto, sempre secondo le fonti francesi, si aggirerebbe intorno ai 200 euro. La notizia lascia un po' sorpresi per la strana dinamica dei fatti e perché spesso certi star sportive vengono coinvolti in scandali hot che non sempre si riescono a coprire. In questo caso il sospetto è legittimo. Nei giorni scorsi sono invece diventate virali le immagini di Neymar "scortato" per battere un calcio d'angolo nel match contro il Marsiglia. Stavolta l'intervento della Polizia è stato necessario per fatti che nulla hanno a che fare con il calcio.

