Dusan Tadic dell'Ajax si schianta contro il palo: parti intime ingessate, com'è ridotto ora

Aveva fatto notizia per aver sbattuto la parte più sensibile del corpo contro il palo nel match di Champions vinto dall’Ajax sul Borussia Dortmund per 3-1. Nelle ultime ore, però, il capitano dell’Ajax, Dusan Tadic, è stato immortalato in una foto sarcastica con il pene ingessato. Il giocatore si è presentato così agli allenamenti, anche se alla fine si tratta di un fotomontaggio. La foto, infatti, è stata ritoccata da Maurice van Berkel, un utente famoso su Instagram che modifica le immagini. Tanto che nella sua biografia social scrive: “Mi diverto con Photoshop”.

Il doloroso gol al Dortmund - I problemi per Tadic erano sorti nel match vinto dall’Ajax sul campo dei tedeschi per 3-1. In un allungo per segnare la prima rete degli olandesi, il capitano non aveva potuto evitare di sbattere i genitali contro il palo, mettendo però il pallone in rete. Nella conseguente esultanza, si era notato tutto il dolore subito. Poi, nel post partita, il calciatore ci aveva scherzato su tramite i social in maniera molto particolare: “Ci vogliono diversi palloni per vincere a Dortmund”. Una foto però, quella di Tadic, che è stata condivisa e apprezzata da moltissimi utenti. Lo stesso giocatore, subito dopo il match vinto, ci aveva scherzato su: “Ci vogliono diversi palloni per vincere a Dortmund”, riferendosi al ‘doloroso’ gol del pareggio.

I numeri di Tadic - Nel campionato olandese, l’Eredivise, il giocatore ha già segnato 5 gol e fatto nove assist in 12 partite, mentre in Champions League la rete contro il Dortmund è finora l’unica segnata in quattro partite, condite però da altrettanti assist.

