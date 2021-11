Max Verstappen, accusa-choc della Mercedes: "Ha danneggiato l'auto di Lewis Hamilton", la Formula 1 nel caos

13 novembre 2021 a

La guerra in Formula 1 trascende. Prima, una breve sintesi dei fatti. Siamo in Brasile, al Gp di Interlagos, dove nel mirino ci sono finiti sia Lewis Hamilton sia Max Verstappen. Il pilota della Mercedes - oltre a dover scontare una retrocessione in griglia a causa della sostituzione di una componente - rischia anche un'altra penalizzazione. Ci sono infatti dei dubbi sull'azionamento del Drs, insomma sulla conformità al regolamento del suo alettone. E i commissari sono chiamati a decidere su una eventuale e ulteriore penalizzazione.

Poi ecco Verstappen, il pilota della Red Bull e leader del mondiale con 19 punti di vantaggio, accusato di aver toccato in regime di parco chiuso proprio la Mercedes di Hamilton, circostanza proibita dal regolamento. Un video infatti mostra l'olandese "spiare" la vettura rivale, per poi andare effettivamente a toccare l'alettone. E per questo anche Vertappen rischia una penalizzazione. Insomma, in un gp decisivo per uno dei mondiali di Formula 1 più belli della storia recente sta accadendo di tutto. Tensione alle stelle.

Ma ora, dopo la doverosa premessa, eccoci all'ultimo, impensabile, atto di questa guerra. Secondo quanto dichiarato da Helmut Marko, la Mercedes vorrebbe sostenere davanti ai commissari la tesi che l'ala posteriore di Hamilton nel mirino sia stata danneggiata da Verstappen in parco chiuso. Le parole di Marko sono state rilanciate da F1-insider.com. Un'accusa pazzesca, se fosse confermata. "È incredibile", ha aggiunto Marko, che è il responsabile del programma giovani della Red Bull.

Per inciso, Verstappen ha già terminato il suo colloquio con gli steward, durato un'ora. Al termine del quale ha tagliato corto: "Non posso dire niente". Le decisioni, con assoluta probabilità, arriveranno dopo il secondo colloquio con le Mercedes.

