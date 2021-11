Lewis Hamilton squalificato per un'irregolarità: "Cosa succede adesso". Gode Verstappen, qui si decide il mondiale

13 novembre 2021 a

Lewis Hamilton è stato escluso dal risultato delle qualifiche e per questo motivo partirà dal fondo della griglia in occasione della sprint qualifying. Il pluricampione britannico era finito sotto indagine per una irregolarità dell’ala mobile: i commissari hanno parlato più volte con i rappresentanti della Mercedes, dopodiché hanno deciso di procedere con la squalifica, dato che durante la sessione l’ala mobile della monoposto di Hamilton si è aperta oltre il consentito.

Ma non è tutto perché a quella che sarà la posizione finale di Lewis dopo i 24 giri di qualifica andranno aggiunte ulteriori cinque caselle di penalità: questo perché il pilota britannico ha sostituito la power unit, quindi il suo posizionamento sulla griglia di partenza per il Gran Premio di domani sarà tutto da decidere. Si chiude così una giornata molto caotica per la doppia investigazione: a finire sotto la lente di ingrandimento è infatti stato anche Max Verstappen, che assieme a Hamilton sta dando vita a un testa a testa serratissimo per il titolo mondiale.

Il pilota olandese della Red Bull è stato multato di cinquantamila euro per aver ispezionato e toccato, in regime di parco chiuso, l’ala posteriore della Mercedes dopo le qualifiche di ieri. Siccome la forza applicata da Verstappen è stata giudicata “insignificante” da parte dei commissari, per lui la sanzione è stata solo pecuniaria.

