Lewis Hamilton umilia Max Verstappen: "Come lo ho fregato", la clamorosa frase sul sorpasso in Brasile

Lewis Hamilton continua sempre a sorprendere. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 ha compiuto un'impresa che entrerà negli annali vincendo il Gran Premio di San Paolo: è stato infatti capace di vincere ad Interlagos dopo una rimonta che lo ha condotto al gradino più alto del podio pur partendo dal 10° posto in griglia. Il tutto dopo essere scattato ultimo nella sprint-race del sabato: insomma, un weekend da leggenda per il Re Nero.

Il momento decisivo è stato quando Hamilton ha sorpassato il leader attuale del Mondiale, Max Verstappen, avvenuto qualche giro dopo una manovra di difesa di quest’ultimo molto discussa. L’attacco che ha consentito al pilota della Mercedes di prendersi la testa si è concretizzato al 59° dei 71 giri previsti: “È stata dura anche perché in alcuni punti riusciva a mantenere il mio stesso ritmo, specialmente nell’ultimo settore. Era proprio in quel tratto che era difficile seguirlo, dato che usciva sempre bene dalla curva 12 e cercavo di stargli vicino in rettilineo. Anche se entravo nella zona DRS, non era comunque semplice restare nella sua scia, e spesso risultava ancora lontano per poter tentare il sorpasso. Ho avuto una possibilità alla curva 4, ma non sono riuscito a sfruttarla”, ha rivelato Hamilton.

“A quel punto mi sono assicurato di non voler ripetere lo stesso errore, pur rimanendo concentrato e determinato nel prendermi quella posizione. L’ho un po’ confuso alla curva 1 stavo per inserirmi molto tardi ed a quel punto lui ha bloccato. Da lì, ho poi avuto modo di posizionare correttamente la macchina tra la curva 1 e 2. Sapevo già che in curva 3 avrei avuto uno slancio migliore per distanziarlo, perché gli ero molto vicino. In conclusione, mi sono trovato in vantaggio una volta affrontata la zona di frenata. Da quel momento ho solo cercato di tenerlo fuori dal mio DRS. Non era troppo difficile, perché su questa pista è difficile mettersi all’inseguimento. Nel complesso è stato divertente è così che dovrebbe essere una battaglia per il campionato del mondo”, ha concluso Hamilton che così si rilancia anche nella sfida finale del Mondiale piloti.

