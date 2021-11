Matteo Berrettini si ritira dalle Atp Finals: "Ho pianto, ma non ce la faccio", al suo posto Sinner

16 novembre 2021 a

Ci ha pensato, sperato e provato fino all’ultimo. Ma alla fine Matteo Berrettini è stato costretto ad alzare bandiera bianca: le sue Atp Finals sono già finite, al suo posto stasera a Torino giocherà Jannik Sinner contro Hukacz. Il tennista romano aveva provato ad allenarsi e a onorare l’impegno fino in fondo, ma si è reso conto che sarebbe stato un azzardo troppo grosso da chiedere al suo fisico.

E così ha maturato la decisione di ritirarsi: sofferta, ma la più giusta senza alcuna ombra di dubbio, dato che non saranno di certo le ultime Atp Finals che disputerà in carriera. Verso le 17 è così arrivato l’annuncio ufficiale del forfait tramite un post su Instagram: “Ho pensato, riflettuto, pianto e alla fine deciso. Le mie Finals finiscono qui, sono distrutto, mai avrei pensato di dover rinunciare all’evento tennistico più importante mai tenutosi in Italia in questo modo. La verità è che per quanto io avessi voluto giocare davanti a voi ancora una volta, ho sentito e quindi deciso che il mio corpo non è pronto ad affrontare le sfide che ho davanti”.

“Dire che sono triste - ha aggiunto Berrettini - non renderebbe giustizia allo stato d’animo in cui sono, mi sento derubato di qualcosa che ho conquistato con anni di sforzi e sudore. Non è stata una decisione facile, ma sono convinto che sia la migliore per me e per la mia carriera”.

