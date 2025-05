Berrettini, ritiro in lacrime: "Non me lo merito"

Ritiro in lacrime per Matteo Berrettini agli Internazionali di Roma. Il tennista tornato a giocare nella Capitale dopo 4 anni ha dovuto fare i conti con un infortunio. E così, dopo aver perso il secondo game e servizio nel secondo set, ha deciso di alzare bandiera bianca.

Il primo set, invece, è stato una vera e propria battaglia, con Berrettini che ha fatto fatica a tenere il servizio contro il norvegese Ruud. Quest'ultimo, infatti, non ha concesso praticamente nulla. E alla fine è stato proprio lui a spuntarla, strappando il servizio nel 12esimo game e portandosi in vantaggio. I problemi per il tennista romano sono iniziati negli ultimi scambi, con Berrettini che appariva sempre meno sicuro e convinto soprattutto dal punto di vista fisico. In effetti poi nel secondo set le cose hanno preso una piega negativa. Ruud ha tenuto il servizio con facilità, mentre nel secondo game l'azzurro appariva scarico. “Non me lo merito”, ha detto alla fine. E senza aspettare l'intervento del fisioterapista, è andato direttamente dall’arbitro a comunicare il suo ritiro per poi salutare Ruud e lasciare il campo in lacrime.